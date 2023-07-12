Бывшего директора Севгеоцентра будут судить за взятку

По версии следствия, бывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии («Севгеоцентр») продал бизнесмену нежилые помещения в центре города по заниженной стоимости. За это он получил взятку — один миллион рублей.

Учредитель центра геодезии — департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя. В прошлом году Арбитражный суд в отношении ООО «Севгеоцентр», который располагался как раз на Очаковцев, 50, ввел процедуру банкротства, был назначен временный управляющий.

«В период с декабря 2022 года по февраль 2023 года, обвиняемый, будучи директором ООО «Севгеоцентр», договорился о продаже нежилых помещений организации по ул.Очаковцев, 50 индивидуальному предпринимателю по заниженной стоимости за взятку в размере свыше одного млн рублей», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Директора задержали и арестовали сразу после получения взятки. На две его квартиры и два автомобиля наложен арест. Уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере» направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.