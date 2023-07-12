Будут строить круглогодичные морские курорты

Согласно поручению Президента России в стране необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год. Выполнение данного поручения стало основным вопросом на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма .

Предполагается создание курортов федерального значения на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также реализация инвестпроектов на озере Байкал. Запуск новых круглогодичных морских курортов будет способствовать достижению ключевых показателей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку. В планах — создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район). Также предполагается создание курорта на Байкале.

При планировании морских курортов приоритетно рассматриваются территории с действующими преференциальными режимами, а также наличие инвесторов. Среди других критериев — уникальный природный потенциал и площадь акватории. Она должна составлять порядка 30 тысяч кв.км, а протяженность прибрежной полосы — около 50 км, но не менее 10 км. Это позволит создавать инфраструктуру компактно и эффективно, концентрировать инвестиционную активность и туристический поток.

В ходе совещания также обсудили развитие морских курортов — «Горская» в Санкт-Петербурге и «Приморск» в Запорожской области, предполагающий создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря в районе Бердянска. В рамках этого проекта планируется привлечь 31 млрд рублей частных инвестиций и создать порядка тысячи новых номеров.

Для реализации проектов необходимо строительство обеспечивающей инфраструктуры (инженерные коммуникации, энергетика и подъездные дороги к локациям), а также льготные кредиты. Эти и другие вопросы будут проработаны заинтересованными отраслевыми ведомствами и регионами.