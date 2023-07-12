Бассейн в Загородной балке обещают ввести в эксплуатацию до конца года

Убедиться в этом 12 июля журналистов пригласил и.о.заместителя губернатора Павел Иено. Представитель подрядной организации ООО «Асгард» продемонстрировал степень готовности объекта в целом, в том числе залы для сухих тренировок, малый и большой бассейны.

Если по малому — вопросов не возникало, большой за несколько дней до того оказался в эпицентре скандальной ситуации, связанной с фактом протекания чаши бассейна.

Опять виноваты проектировщики

Как рассказал П.Иено, раскрытие чаши произошло из-за ошибки в проектной документации, точнее, неправильно был разработан конструктив чаши. Проект пришлось доработать. Претензии проектировщикам будут выставлены, пообещал П.Иено.

Он пояснил, что вся чаша состоит из трех частей: глубоководной, средней и мелководной. Так вот, протечки возникли в самой глубоководной части, под прыжковой вышкой, где давление на чашу из-за объема воды наибольшее.

Было произведено усиление 15 колонн, сделана обвязка, что устранило проблемы в целом. Однако сам факт «раскрытия» оставил ряд проблем.

— На протяжении двух недель вода стоит в бассейне и не уходит, но есть небольшие точечные отпотевания в местах, где раньше было раскрытие. Мы согласовали технологию со Стройконтролем и метод инъецирования «больных» мест определенными смесями и технологиями, которые позволяют лечить такие точечные места. Такая технология позволяет полностью уйти от отпотевания и появления воды в основании бетонной чаши, — рассказал П.Иено.

Он также рассказал, что все необходимые работы планируется провести в течение месяца, затем показать сделанное Стройконтролю.

По словам П.Иено, на сегодня подрядчик приступил к отделочным работам, по двум контрактам заказано всё технологическое оборудование и материалы для отделки самой чаши бассейна, выдан необходимый аванс.

— Мы ожидаем в июле-августе установить все необходимое оборудование, приступить к отделке чаши, дополнительно произвести гидроизоляцию чаши и в сентябре выйти на сдачу объекта, — сказал П.Иено.

Он также сообщил, что по малому бассейну проблем нет, отделка практически закончена. Строители установили вентоборудование, заканчивают установку технологического оборудования.

Еще одно исправление коснулось перекрытия над верхней доской прыжковой вышки, оно изначально не соответствовало установленным нормам по высоте.

В настоящее время на объекте работают примерно 200 человек, которые выполняют отделочные работы.

Сдадут, если...

Как не один раз повторил П.Иено, в сентябре планируется приступить к пуско-наладке всего технологического оборудования. Но он все же допускает неглобальные сдвижки по срокам, что может быть связано с нарушением логистических цепочек. Последнее объясняется поставками импортного (по большей части, китайского) оборудования.

— Мы для себя сроки не сдвигаем. Для нас самая главная дата — сентябрь, когда должны завершить отделочные работы, монтаж технологического оборудования и перейти к его испытанию, — подтвердил чиновник.

Он также заверил, что никакого удорожания оборудования не будет, а в случае очередного невыполнения сроков спросить штрафными санкциями пообещал с подрядчика.

Спортсмены, согласно заверениям П.Иено, смогут начать тренироваться в новом бассейне уже до конца года.

Плавать будут все!

Как рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, в новом бассейне будут заниматься пловцы, ватерполисты, синхронисты и прыгуны в воду. Также планируется предоставлять дорожки Центру инваспорта.

Большой бассейн и спортзалы будут доступны и для свободного посещения гражданами по абонементу, а в малый бассейн перекочует городская акция «Научись плавать!»

Уже проработан порядок разделения чаши на зоны для того, чтобы там занималось сразу несколько групп спортсменов, в зависимости от потребностей.

Кроме того, в новом административном корпусе планируется расположить ресурсный центр обслуживания сборных команд Севастополя. Сюда же переедет управление по делам молодежи и спорта и региональный физкультурный диспансер.

— Сейчас нашим сборникам для оформления выезда на соревнования нужно ездить в три разных точки города. После ввода второй очереди ребята смогут все это делать в одном месте, — пообещал С.Резниченко.

По его словам, после ввода бассейна в эксплуатацию Севастополь сможет претендовать и на прием у себя сборных России по прыжкам в воду и водному поло.

— Уверен, что бассейн загрузится на 100%, в каждом из этих процентов мы постараемся удовлетворить все категории севастопольцев, — подытожил С.Резниченко.

Напомним, что реализация объекта СОК «Им.200-летия Севастополя» была разбита на два этапа, первый завершили летом 2021 года строительством трибун с легкоатлетическим ядром, теннисными кортами, освещением, благоустройством и парковкой на 260 мест.

Срок реализация второй очереди — строительство плавательного бассейна с трибунами на 500 мест и трехэтажным административным зданием — много раз переносился по разным причинам.