Жарить шашлыки разрешили только в специально оборудованных местах

В связи с пожароопасным периодом шашлыки можно жарить только в местах общепита. В частных домах это разрешено делать только при наличии специально оборудованных мест, соответствующих нормам пожарной безопасности.

Одна из норм – обеспеченность определенных отступов легкогорючих материалов от могущих воспламениться строений и конструкций.

Вопрос возник в связи с введением в Севастополе с 15 июля особого противопожарного режима и дополнительных требований пожаробезопасности на территории Севастополя, о чем 10 июля на заседании правительства доложил директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин. Особый режим вводится на всей территории города.

– Дополнительные требования включают запрет на запуск пиротехнических изделий, проведение сельхозпалов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, лесного фонда и населенных пунктов, – сказал М.Савчин.

По его словам, запрещается выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам и землях сельхозназначения, защитным и лесным насаждениям, проведение иных пожароопасных работ.

В лесах нормативным правовым актом департамента природных ресурсов и экологии Севастополя будут введены ограничения на 21 день на пребывания граждан в лесах, въезд в лесную зону транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.

По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, в условиях надвигающейся жары ведомством уже организовано патрулирование ряда территорий.