Жарить шашлыки разрешили только в специально оборудованных местах
В связи с пожароопасным периодом шашлыки можно жарить только в местах общепита. В частных домах это разрешено делать только при наличии специально оборудованных мест, соответствующих нормам пожарной безопасности.
Одна из норм – обеспеченность определенных отступов легкогорючих материалов от могущих воспламениться строений и конструкций.
Вопрос возник в связи с введением в Севастополе с 15 июля особого противопожарного режима и дополнительных требований пожаробезопасности на территории Севастополя, о чем 10 июля на заседании правительства доложил директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин. Особый режим вводится на всей территории города.
– Дополнительные требования включают запрет на запуск пиротехнических изделий, проведение сельхозпалов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, лесного фонда и населенных пунктов, – сказал М.Савчин.
По его словам, запрещается выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам и землях сельхозназначения, защитным и лесным насаждениям, проведение иных пожароопасных работ.
В лесах нормативным правовым актом департамента природных ресурсов и экологии Севастополя будут введены ограничения на 21 день на пребывания граждан в лесах, въезд в лесную зону транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.
По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, в условиях надвигающейся жары ведомством уже организовано патрулирование ряда территорий.