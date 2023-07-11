Землю участникам СВО начнут выдавать в ускоренном режиме

В Севастополе ускоренная выдача земельных участков участникам и членам семей специальной военной операции начнется уже в июле. Для этого 10 июля на заседании правительства города приняли проект планировки и проект межевания территории, выделенной для этого.

Речь идет о территории общей площадью 31,8 га в Качинском муниципальном округе в районе сел Полюшко и Осипенко. Документацией предполагается нарезать там более 450 земельных участков по четыре сотки «для индивидуального жилищного строительства».

Как пояснил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов, предусматриваются коридоры для прокладки инженерных сетей, проработана возможность технологического присоединения к электрическим сетям, сетям газораспределения, водоснабжения и водоотведения. Вблизи территории разработки предусмотрено размещение дошкольного образовательного учреждения на 500 мест и общеобразовательной школы на 500 учащихся.

По словам М.Жукалова, межевые планы уже подготовлены, их передали в Севреестр для постановки на кадастровый учет. Процедура предоставления земельных участков начнется через 2-3 дня.

Директор департамента имущественных и земельных отношений Александр Ксенофонтов рассказал о разработанном порядке направления уведомлений о возможности предоставления земельного участка в бесплатную собственность.

По его информации, после постановки на кадастровый учет претендентам будут направлены уведомления, со сроком получения согласия или несогласия в течение 30 дней.

Основная часть уведомлений будет рассылаться почтой. Также предусмотрена рассылка электронной почтой, с помощью смс-уведомлений и другими доступными способами информирования.