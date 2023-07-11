Возведение фестивальной сцены в Херсонесе в очередной раз одобрили

Актом государственной историко-культурной экспертизы дано положительное заключение на обустройство сценического комплекса для проведения международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» в 2023 году.

Предметом исследования стало обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Древний город Херсонес Таврический», выявленного объекта культурного/археологического наследия «Городище Херсонеса Таврического» и достопримечательного места федерального значения на территории ФГБУК ГИАМЗ «Херсонес Таврический».

В акте указаны параметры возводимой конструкции: ее общий вес — 247,2 тонны, количество посадочных мест на трибуне — 1471.

«Представленная разработчиками на рассмотрение документация выполнена в соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных в непосредственной близости от участка проведения работ по сохранению объектов культурного наследия достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», ОКН федерального значения (ансамбль) «Древний город Херсонес Таврический», выявленный ОКН «Городище Херсонеса Таврического», расположенных по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, территории Херсонесского историко-археологического заповедника при соблюдении предложенных разработчиками документации мероприятий возможно», — таков общий положительный вывод экспертизы.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», на большой сцене в Херсонесе 26 и 27 июля Севастопольский театр оперы и балета представит два балетных спектакля, которые организаторы решили посвятить 240-летию основания Севастополя.