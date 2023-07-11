Утвердили график подготовки проекта городского бюджета

Правительство Севастополя утвердило график составления проекта бюджета города и бюджета ТФОМС на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Подготовить его должны до 30 октября.

«Главным распорядителям бюджетных средств и главным администраторам доходов бюджета обеспечить своевременное и качественное предоставление документов», — говорится в распоряжении губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

В графике указано, что до 1 августа в городской парламент должны быть внесены на рассмотрение правовые акты, «регулирующие формирование расходных обязательств бюджета Севастополя на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов».

До 20 августа в министерство финансов РФ нужно направить документы на сверку исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций. Рассмотрение проекта бюджета рабочей группой под руководством губернатора запланировано провести до 1 сентября.

Проект бюджета территориального фонда медстрахования (ТФОМС) с приложениями и необходимыми материалами полностью должен быть готов и представлен департаментам здравоохранения и финансов до 20 сентября. А до 30 октября его заслушают в правительстве города. Также к этому сроку нужно рассмотреть и проект закона о городском бюджете.

Раньше проект городского бюджета на очередной год должен был быть представлен на рассмотрение заксобрания до 15 октября. В прошлом году документ подготовили к 15 ноября.