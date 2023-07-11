Убийцу соседки приговорили к 22 годам колонии

Севастопольский городской суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который проник ночью в дом пожилой соседки и забил ее до смерти молотком по голове ради 200 тысяч рублей и ювелирных украшений.

«Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которыми вынесен вердикт о том, что подсудимый виновен и не заслуживает снисхождения», — сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Суд установил, что мать и жена преступника работали сиделками у 81-летней женщины, поэтому он знал о ее достатке. В феврале 2022 года выпив, злоумышленник ночью проник в квартиру на первом этаже на ул.Ерошенко. Он нанес пенсионерке не менее девяти ударов молотком по голове.

Убив соседку, мужчина похитил деньги, часы и золотые сережки. Общая сумма украденного составила 260 тысяч рублей. Преступника задержали в тот момент, когда он попытался сбыть украшения.

Суд присяжных признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям. По совокупности преступлений ему назначено лишение свободы на 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.