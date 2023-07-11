Треть выпускников филиала МГУ в Севастополе — краснодипломники

В 2023 году выпускниками Севастопольского филиала МГУ им.М.В.Ломоносова стали 103 специалиста, 39 из которых завершили обучение с красным дипломом.

Такие данные были озвучены в ходе торжественной церемонии вручения дипломов.

По традиции выпускников этого года в видеообращении поздравил и напутствовал ректор Московского государственного университета, академик Виктор Садовничий.

Как отметила директор Филиала МГУ Ольга Шпырко, среди нынешних выпускников есть обладатели стипендии Президента Российской Федерации, авторы статей в ведущих российских научных журналах, победители и призеры международных и всероссийских студенческих универсиад, олимпиад, конкурсов.

Благодарственные слова преподавателям, наставникам и друзьям от выпускников 2023 года произнесли теперь уже дипломированные бакалавры филологии Ирина Захарова и истории Арсений Кузнецов.

Торжественная церемония завершилась традиционным ритуалом переброски кисточки конфедератки лирипип.

Прощаясь с альма-матер, выпускники пообещали не останавливаться в постижении наук и идти к своей мечте, с гордостью нести звание выпускника главного российского вуза.