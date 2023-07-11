Размер платы за жилье по договорам социального найма повысят

Решением правительства от 10 июля актуализировали размер платы на наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда города Севастополя.

Размер платы теперь установлен от минимального 17,66 руб до 20,25 руб за кв метр.

Как рассказал и.о.начальника Управления по тарифам Елена Клементьева, размер платы за наем принимается в расчете на занимаемую общую площадь помещения, исходя из базовой оплаты за наем с использованием коэффициентов, характеризующих качество, благоустройство помещения, месторасположение дома, а также коэффициента соответствия платы.

Для определения базового размера платы за наем используется средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья по данным статистики.

Для расчета платы были использованы данные за 1 квартал 2023 года в размере 130,851 тыс рублей за 1 кв метр – в 2018 году этот показатель был установлен на уровне 75,331 тыс рублей.

– В связи с этим пришло время актуализировать размер платы и ввести единый коэффициент по всем районам города, по видам благоустройства, – пояснила Е.Клементьева.