Просят сообщать о лицах, дискредитирующих российскую армию

Севастопольская полиция напомнила горожанам об ответственности за дискредитацию российской армии: штраф может достигать 500 тысяч рублей. В некоторых случаях правоохранители возбуждают уголовные дела.

Недавно 36-летняя женщина разместила на своей страничке в социальных сетях стихотворение, дискредитирующее проведение СВО. В отношении нарушительницы был составлен административный протокол, который был направлен в Ленинский районный суд Севастополя. Суд учел наличие у нее на иждивении трех несовершеннолетних детей, поэтому штраф ей назначили минимальный — 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Штрафы за публичную дискредитацию армии для граждан достигают 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Если нарушитель уже привлекался по этой статье к административной ответственности в течение года, то тогда будет возбуждено уголовное дело.

Публичность может выражаться в размещении дискредитирующих текстов в интернете, выкриках антигосударственных лозунгов в людных местах и т. п.

Гражданам, обнаружившим в общем доступе материалы указанного противоправного содержания, следует проинформировать ближайший территориальный орган МВД России, пояснили в пресс-службе.

В полиции советуют внимательно рассмотреть правонарушителя, запомнить его черты лица, рост, цвет волос, татуировки, во что были одеты, после чего эту информацию незамедлительно сообщить по телефону 102.

Полицейские регулярно составляют протоколы за дискредитацию вооруженных сил. В начале июля к ответственности привлекли заведующую кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита СевГУ. Позже преподаватель записала видео, на котором рассказала, что 24 февраля 2022 года она опубликовала в одной из социальных сетей аватарку с украинским флагом. По ее словам, это было сделано «на эмоциях», поскольку в то время ее дочка находилась в Киеве. В июле она уволилась из университета по собственному желанию.

В июле была задержана крымская вебкамщица. Она распространяла фейки о российских воинах, но потом раскаялась принесла извинения.