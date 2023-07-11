Николай Петрович все еще первый в очереди на жилье

Правительство Севастополя опубликовало обновленный список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города. Первым в очереди традиционно значится Николай Петрович.

Всего в списке нуждающихся в жилье на 1 июля 2023 года — 5016 севастопольцев. За полгода их количество увеличилось на 34 человека. Очередь возглавляет все та же троица: Николай Петрович, который ждет получения квартиры с 1974 года, Лидия Николаевна и Людмила Васильевна. Женщины на учет встали чуть позже — в 1976 году.

Улучшения жилищных условий ждут инвалиды, малоимущие, реабилитированные лица, граждане, проживающие в коммунальных квартирах и общежитиях, и граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, а также педагогические работники. На сегодняшний день список нуждающихся замыкает Ибрагим. Заявление на улучшение жилищный условий он подал в июне текущего года. Ибрагим относится к категории «реабилитированные лица».

В январе пресс-служба городского правительства сообщала, что в 2023 году запланировано улучшение жилищных условий 295 севастопольцев.