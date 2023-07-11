Начали проектно-изыскательские работы на подпорной стене

Деньги на подготовку документации для ремонта аварийной стенки по спуску от пл.Восставших — московские.

Компания ООО «Миртек» выполнит проектно-изыскательские работы для реконструкции подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского. Стоимость контракта — 10,2 млн рублей.

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» заключило контракт с единственным поставщиком. Московская фирма «Миртек» должна подготовить документацию до 10 января 2024 года. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Финансирование работ осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя.

Часть ул.Адмирала Октябрьского — от пл.Восставших до пересечения с ул.Батумской — уже перекрыли на время проведения ремонтных работ.