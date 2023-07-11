На кинофорум приедут молодые режиссеры из разных стран

В Севастополе 21-24 июля в третий раз пройдет Международный форум молодых кинематографистов «Глобальные ценности». На него приедут режиссеры из Греции, Ирана, Китая, Хорватии, Сенегала и стран СНГ.

Программа форума включает показ 18 короткометражных фильмов в Севастопольском центре культуры и искусств и кинотеатре «Россия». Картины посвящены проблемам современного мира.

«В Севастополе, в самом сердце Крыма, смотр соберет талантливых авторов из десяти стран мира. В емком формате короткого метра участники представят свои работы, в которых затронуты важнейшие проблемы современного мира: глобализм и многополярность, национальная идентичность и патриотизм, профессиональный долг и семейные ценности, — каждый автор предлагает свою историю и свою интонацию», — сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Всех желающих после бесплатного просмотра фильмов организаторы приглашают принять участие в дискуссиях на темы «Этот многополярный мир», «Народ в идентичности», «Ценность в традиции», «Я начинаюсь с семьи».

В программу форума также включены показы полнометражных фильмов, созданных в продюсерском центре «ВГИК-Дебют»: «На выдохе» и «Приключения маленького Бахи».

Кульминацией мероприятия станет церемония награждения. По результатам творческого конкурса призы вручат лучшим режиссерам.