Два БДК приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив

Большие десантные корабли (БДК) «Калининград» и «Оленегорский горняк» Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив.

«Большие десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив. Сегодня первый рейс из порта «Кавказ» в порт «Крым» совершил экипаж БДК «Оленегорский горняк», — сообщили во вторник, 11 июля, в Минобороны РФ.

Экипажи БДК совместно с шестью пассажирскими паромами работают на Керченской переправе в круглосуточном режиме. Десантные корабли способны принять на борт до 40 автомобилей каждый. При необходимости корабли смогут делать 5-6 рейсов в сутки.

За первый рейс «Оленегорский горняк» перевез в Крым 14 небольших грузовиков типа «ГАЗель».

«Мы прибыли для оказания помощи в разгрузке Керченского моста, так как там многокилометровые пробки создаются. Будем по необходимости возить из Керчи в порт «Кавказ» из обратно. Маршрут один и тот же: можем брать и легковые авто, и грузовые. В случае необходимости можем сделать 5-6 рейсов в сутки», — пояснил командир корабля Максим Рыхлов.

По обращению Министерства транспорта РФ БДК ВМФ России задействованы для разгрузки Крымского моста со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона на случай большого скопления транспорта в направлении полуострова Крым.