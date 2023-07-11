Арбтухту почистили в тестовом режиме

Как сообщили в департаменте транспорта, жители города жалуются о постоянных «временных приостановках работы парома в Севастопольской бухте». Оказывается, эти приостановки зачастую «вызваны попаданием мусора и посторонних предметов в фильтра судна. Очистка фильтров занимает в среднем один час. После — паром вновь выходит на линию».

Во избежание дальнейших временных остановок парома, 11 июля для очистки бухты привлечен мусоросборный катер, который в тестовом режиме провел очистку акватории Артбухты.