В медцентре вместо оборудования были муляжи

Росздравнадзор во время проверки выявил в частном медицинском центре целый список серьезных нарушений, в том числе нехватку оборудования или его имитацию. Так, возле четырех функциональных кроватей имелись муляжи подводки кислорода. При этом внутренние и наружные трубопроводы кислородной сети, вакуумной сети и сжатого воздуха отсутствовали, говорится в решении по делу Арбитражного суда Севастополя.

При осмотре фасада здания медцентра проверяющие убедились, что кислородная рампа, газификатор и другие источники для подачи кислорода и газов отсутствуют. Также они не увидели в кабинетах врачей самых простых вещей — например, анализатора глюкозы. В стационаре не функционировала палатная сигнализация. Одна из медсестер работала, не предоставив документы об образовании и квалификации, а со второй руководство медцентра не заключило трудовой договор. Карты пациентов заполнялись недобросовестно, а в процедурном кабинете были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности: рекордсменом оказались ампулы с раствором аммиака 1969 года выпуска.

ООО «Медицинский центр Долголетие» получил лицензию всего год назад. Внеплановая выездная проверка Росздравнадзора проводилась в апреле 2023 года по требованию прокуратуры. В конце апреля Росздравнадзор вынес предписание об устранении выявленных нарушений, однако дело дошло до суда.