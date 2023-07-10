Попросили снизить стоимость аренды за стоянку лодок и яхт в Балаклавской бухте

Владельцы маломерных судов, стоящих в Балаклаве, попросили снизить плату за стоянку во время ремонта судна на 50% и продлить сроки действующих договоров, так как марину строят не слишком быстро.

В ГУП «Проект развития Балаклавы» 6 июля состоялось совещание с заместителем директора этого госпредприятия, собственниками маломерных судов и руководителем базы их стоянки, сообщила в соцсетях депутат Госудумы от Севастополя Татьяна Лобач. В ходе встречи собственники катеров и яхт просили снизить стоимость стоянки на время нахождения судна в ремонте на 50% и выразили свою обеспокоенность из-за срока, на который были заключены договоры о предоставлении мест на стоянке.

Отмечалось, что после начала СВО пассажирские самолеты на полуостров не летают, пропускная способность железной дороги недостаточна, все это негативно сказывается на туристическом сезоне в Крыму и Севастополе. Предпринимателям в этой отрасли нужна помощь и поддержка.

После обсуждения ситуации, было принято решение до окончания туристического сезона не вносить коррективы в стоимость аренды, проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ГУП «Проект развития Балаклавы» и рассмотреть возможность снижения стоимости аренды на время, когда судно находится в ремонте.

Т.Лобач пообещала сделать письменный запрос в ПАО «Мостотрест» — подрядчику, строящему яхтенную марину в Балаклаве, чтобы получить утвержденный график планируемых работ, который позволит скоординировать работу ГУП «Проект развития Балаклавы» по продлению сроков действующих договоров аренды стоянки маломерных судов.