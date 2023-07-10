Для получения медали «За любовь и верность» надо подать заявление

Награждение 8 июля в День Семьи, любви и верности медалями «За любовь и верность» пар с серьезным стажем совместной жизни (более 25 лет) вызвало широкий общественный резонанс и большое количество откликов. В том числе сожалений, что многие семейные пары отмечены не были. Об этом зашла речь 10 июля на заседании правительства Севастополя.

Оказалось, что существует определенный порядок получения такой медали, связанный с подачей заявлений в федеральный Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева.

– По состоянию на сегодня, у нас 573 семьи уже получили эти медали, 10 марта 2023 года мы разместили информацию на сайте правительства и департамента, где объясняли семьям, как можно подать заявление, – пояснила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

По ее словам, для получения медали необходимо подать заявление в электронном виде или очно принести в районное управление. Причем, это могут сделать не только члены семьи, но и инициативные группы. Существуют критерии, по которым Фонд определяет победителей.

– В этом году нам подали 58 заявлений, мы их все отправили в Фонд и получили столько же наград. Из них 16 мы вручили на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» 8 июля, остальным получили медали и цветы накануне. Мы призываем все семьи, прожившие больше 25 лет в браке, подавать нам заявления, и мы их с удовольствием направим в Фонд, – сказала Е.Сулягина.

Инициатива общероссийского праздника Дня семьи, любви и верности в честь памяти святых Петра и Февронии принадлежит жителям Мурома. В 2008 году ее поддержали многие общественные организации и деятели, Русская православная церковь, а оргкомитет праздника возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Символом праздника выбрана ромашка, как знак любви.