Марину нужно строить, не отклоняясь от проекта

Установлено, что в действиях лица, осуществляющего строительство усматриваются признаки возможного нарушения обязательных требований проектной документации, в связи с чем подрядчику — ПАО «Мостотрест» — объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщила пресс-служба Севгосстройнадзора.

Согласно проекту по развитию Балаклавы и строительству яхтенной марины планируется создание общественного пространства вдоль Балаклавской бухты, в том числе, для обеспечения стоянки судов, состоящего из комплекса зданий и сооружений, элементов улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения. Запланирована реставрация исторических зданий, благоустройство территории, реконструкция Таврической и набережной Назукина.

Сейчас на объекте ведется реконструкция гидротехнических сооружений, демонтаж конструкций причалов, изготовление каркасов свай, бурение и погружение свай до проектной отметки. Продолжается устройство монолитных железобетонных конструкций, кладка стен из газобетонных блоков нового административного здания.