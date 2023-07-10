Лучше всего Севастополь торгует с Белоруссией

Севастополь ведет внешнеторговую деятельность с Республикой Беларусь, Азербайджаном, Китаем и Кыргызстаном. Это основные страны-контрагенты города в этом году.

На экспорт, в основном, в Азербайджан и Беларусь, отправляют машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, каучук, текстиль, обувь, металлы и изделия из них. А из-за границы завозят в Севастополь древесину, целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства.

В прошлом году внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья увеличился на 1,8 миллионов долларов и составил 9,58 млн долларов, а в первом квартале этого года — уже 5,33 млн долларов, сообщили «Севастопольской газете» в департаменте экономического развития города.

Были внешние, стали внутренние

Экономические связи с Донбассом после сентября 2022 года не являются внешнеэкономическими.

«Со странами СНГ произошла переориентация торговли, так как значительная доля приходилась на ЛНР и ДНР, которые вошли в состав Российской Федерации, и поставки в данные субъекты перешли в межрегиональное сотрудничество», — сообщили в департаменте.

Белорусская дружба

Больше всего Севастополь дружит с белорусскими коммерсантами. По итогам 2022 года сумма заключенных контрактов с фирмами этой страны выросла в 13 раз! Общая сумма составила почти 2,5 млн долларов.

Севастополь тесно взаимодействует с Минском и Гродно. В прошлом году в Республику Беларусь из правительства Севастополя ездили две официальные делегации. Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарных сферах между правительством нашего города и Минским городским исполнительным комитетом. Также в этом году на Форуме регионов в Уфе заместитель губернатора Мария Литовко встретилась с новым мэром Гродно, они обсудили взаимодействие регионов, сообщили в департаменте экономразвития.

Между Республикой Беларусь и Севастополем активно идет торговля строительными материалами, продукцией химической промышленности и обмен туристическими консультационными услугами.

С Украиной не торгуем

По данным Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы, по итогам первого квартала 2023 года экспортные поставки товаров и севастопольских предприятий в Украину отсутствуют.