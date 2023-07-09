В районе Керчи сбита крылатая ракета

Силами ПВО в районе Керчи была сбита крылатая ракета, сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье, 9 июля, глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», — написал С.Аксенов в 12.16.

Движение по мосту было временно приостановлено. Примерно через час его возобновили.

Опять пробки

После инцидента с крылатой ракетой, сбитой в районе Керчи силами российских ПВО, на подъездах к мосту образовались пробки.

К трем часам дня в очереди на досмотр с крымской стороны скопились около 600 автомобилей, со стороны Краснодарского края — более 800. Хвост из машин растянулся на шесть километров. Время ожидания — два и три часа соответственно, информирует телеграм-канал «Главный мост».

Утром 9 июля со стороны полуострова пробки не было вообще, а с противоположной стороны была — из 500 автомобилей.