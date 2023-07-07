Волонтеры и медики готовы к новым пробкам у Крымского моста

Волонтеры из Крыма и Краснодарского края подготовлены к работе на подъездах к Крымскому мосту в связи с возможным ростом автомобильной пробки в выходные дни, также организовано дежурство скорой помощи.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», длина очереди на мост со стороны Краснодарского края утром в 7 июля составляла менее одного километра, со стороны Крыма — не более 200 м. По сообщениям пользователей соцсетей, по состоянию на 11.30 время ожидания и досмотра не превышает 10 минут. Официальных данных о ситуации на подъездах к Крымскому мосту на данный момент нет.

«У нас готовы волонтеры на случай возникновения заторовых ситуаций на подъездах к Крымскому мосту, с Минздравом республики организовано дежурство скорой помощи на случай возникновения нештатных ситуаций — у нас увеличилась температура воздуха. Также выставили дополнительные биотуалеты. Конечно, ожидаем, что риски возникновения заторовых ситуаций будут максимально снижены, но, если такие ситуации будут возникать, все службы и силы готовы реагировать в максимально короткие сроки», — сказал Н.Лукашенко.

Он отметил, что для снижения риска возникновения заторов перед мостом были организованы дополнительные посты досмотра. «Пока поток стабильный до 10 тысяч машин (в сутки — прим.ТАСС), к росту потока подготовились. Ждем, как пройдут выходные, чтобы посмотреть, насколько системно увеличение потока», — добавил министр.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована в понедельник утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км. 4 июля ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента РФ Владимир Путин с членами правительства.