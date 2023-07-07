Военные строители построят в Мариуполе филиал Нахимовского училища

Образовательное учреждение расположится в центре города, в районе проспекта Нахимова, неподалеку от порта, сообщает пресс-служба Публично-правовой компании «Военно-строительная компания» МО РФ.

По замыслу архитекторов, филиал Нахимовского военного училища – это комплекс из пяти зданий в стиле хай-тек, расположенных вокруг центральной площади-плаца и соединенных крытыми зигзагообразными теплыми переходами. Сверху пять его «лепестков» будут напоминать корабли, стоящие у причала. Архитектурный ансамбль строится с видом на Азовское море.

Огромные площади панорамного остекления создадут визуальную гармонию зданий с природой, а декоративные панели в виде перетекающих форм, имитирующих морские волны, и светодиодная подсветка подчеркнут необычную форму корпусов.

В учебно-административном корпусе с актовым залом на 600 мест и библиотекой будут располагаться классы, в том числе и для военно-морской подготовки, кабинет биологии с лабораторией, помещения молодежного клуба Русского географического общества, музей с хранилищем и лекторием. В нем установят мультимедийное и интерактивное оборудование для полного погружения в прошлое.

Жить курсанты будут в двух спальных корпусах. В одном из общежитий появятся кабинеты дополнительного образования: здесь можно будет заниматься в шахматном клубе, в теле- и фотостудиях, лаборатории робототехники. В корпусе предусмотрены бассейн для проведения испытаний подводных роботов, пространство для запуска беспилотников, оркестровый кружок, хореографический класс, кабинет автодела.

В крытом спортивном комплексе одновременно смогут тренироваться 120 курсантов: играть и проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу, борьбе, боксу, гимнастике, акробатике. Для силовой подготовки нахимовцев оборудуют тренажерную зону. В училище также спроектированы 3-этажная ледовая арена и еще один спортивный корпус с 25-метровым бассейном на четыре дорожки и медпунктом на 15 коек .

На данный момент военстроевцы расчищают площадки под будущее спортядро с футбольным полем и ледовую арену, роют котлованы под спальные корпуса, возводят подпорную стену и начинают прокладку наружных инженерных сетей.

Сдать училище под ключ планируется к 1 сентября 2024 года.

Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ (НВМУ) расположено в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день оно имеет четыре филиала — во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Мариупольская нахимовка станет пятым филиалом прославленного учебного заведения.