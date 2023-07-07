Скейт-парк в Артбухте отремонтируют к августу

Капитальный ремонт скейт-парка в Артбухте, начать который собирались еще в мае, начинают в июле. Правда, с обещанием завершить до конца того же июля. Об этом журналистам сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко.

Он пояснил, что с 2018 года срок службы памп-трека уже истек. Неоднократно проводились текущие ремонты, но на сегодня, даже с их учетом, объект отслужил свое.

По словам С.Резниченко, у управления по результатам проведенных торгов появилась экономия средств, которая была направлена на проведение капремонта. Речь идет о сумме в размере одного миллиона ста тысяч рублей.

Все останется по-прежнему

Уже известно, что обновленный скейт-парк будет таким же, как прежде. Но предстоит полностью заменить все наружное влагостойкое специализированное покрытие горок, наружные стены, а также пришедшие в негодность металлические элементы. Необходимо также полностью проинвентаризировать несущие конструкции, укрепить их и тем самым вдохнут в объект новую жизнь.

С.Резниченко пообещал лично следить за качеством выполняемых работ, с учетом востребованности объекта молодежью и необходимости отрыва ее от неспортивного досуга.

Он также призвал после завершения работ более чутко относиться ко всем плоскостным сооружениям и исключить весьма распространенные случаи вандализма. К числу таковых С.Резниченко отнес нанесение краски, расклейку рекламы наркотиков и выезд на горки мопедов и другой тяжелой техники.

При этом С.Резниченко назвал скейт-парк в Артбухте лучшим и безальтернативным на полуострове с точки зрения установленных фигур и их уклонов.

Он также пообещал, что после месяца терпения севастопольские райдеры смогут вернуться на любимые горки, которым, он уверен, будет обеспечена полная безопасность.

За все хорошее против всего плохого

В бесконтрольной эксплуатации аварийных горок с момента объявления парка аварийным С.Резниченко не увидел ничего угрожающего и практически ушел от прямого ответа.

Чиновник также предпочел не комментировать вопрос о правомерности расположения спортивного сооружения в непосредственной близости от питейных заведения и от зоны активного автомобильного движения. Между тем, на то и другое многократно обращали внимание руководства города севастопольцы. Казалось бы, самое время услышать мнение горожан и подыскать для скейт-парка другое место.

— Вы предлагаете поставить здесь еще одно питейное заведение? Я предлагаю поддерживать любые проявления развития инфраструктуры, связанной с физкультурой и спортом. Насколько мне позволят полномочия, я буду это максимально продвигать, невзирая на питейные заведения и прочие иные факторы, которые будут мне сопротивляться, — парировал вопрос С.Резниченко.

Уточнение, что такое расположение памп-трека противоречит существующему законодательству, тоже не нашло в нем понимания.

— По существующему законодательству такое спортивный объект является нестационарным, в реестр спортивных объектов не включается, трактуется малой формой, но вместе с тем направлен на развитие физкультуры, — ответил С.Резниченко.

Все лучшее — детям!

После этого он представил подрядчика объекта, выбранного в результате торгов. Им оказался индивидуальный предприниматель Дмитрий Петин, являющийся соучредителем общественной организации «Севпарки»

По словам подрядчика, в процессе вскрытия конструкций удалось обнаружить конструктивные недостатки, выявленные в процессе эксплуатации и подлежащие исправлению. Для этого они собираются использовать конструкции

— Нагрузки на прежние конструкции оказались чрезмерными. Деревянный брус потрескался, у него не было нужной подставки — мы эту подставку обеспечим, брус заменим, все вскроем антисептиком, прикрутим на хороший крепеж, выровняем и постелим новую фанеру. Все будет по ГОСТУ, — заверил подрядчик, добавив, что при увеличенном запасе прочности конструкций, обеспечиваемом продукцией российской фирмы FK RAMS на горках одновременно смогут кататься до 20-30 человек.

На объекте он предполагает задействовать на объекте три-четыре рабочих и пару человек подсобников, которые обеспечат точность подгонки конструкций, что является главным условием безопасности, пояснил Д.Петин.

По его словам, после комплексного ремонта конструкции проживут дольше, чем пять лет, правда гарантию дал только на три года.