Симферополец рассказал, как подорвал железнодорожные пути под Бахчисараем

Задержан и заключен под стражу агент военной разведки Украины, совершивший подрыв железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, житель Симферополя после начала специальной военной операции в феврале 2022 выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым.

Задержанный «дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта».

Подрыв железнодорожного полотна на перегоне «Чистенькое – Почтовое» в Бахчисарайском районе он начал готовить с конца декабря. Первая попытка, предпринятая через месяц, оказалась неудачной. Взрывное устройство, прикрепленное к рельсу при помощи магнитов, сработало в следующий раз — 23 февраля.

«На данном участке местности была произведена разведка в конце декабря, в конце января была первая попытка, которая закончилась осечкой. В конце февраля 2023 года я уже сюда прибыл в третий раз, где и произвел подрыв железнодорожного полотна», — рассказал задержанный.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанного и его причастность к иным диверсиям на территории Российской Федерации.