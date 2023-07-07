Севприроднадзору и горхозу перераспредели 18 миллионов рублей

Комиссия по бюджету Законодательного собрания Севастополя перераспределила финансы двум департаментам, сообщает пресс-служба городского парламента.

Департаменту городского хозяйства перераспределили сумму 17,67 млн руб.

На эти средства предполагается дополнительно провести проектно-изыскательские работы и историко-культурную экспертизу земельного участка на улице Челнокова, на которой планируется реконструкция уличной канализационной сети.

Также часть средств пойдет на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей водоснабжения.

Кроме этого будут заложены финансы на благоустройство и замену оборудования в Рыбацком сквере по улице Павла Корчагина.

Также парламентарии поддержали перераспределение бюджетных ассигнований в размере 0,47 млн рублей департаменту природных ресурсов и экологии.

- Одно из мероприятий – «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод», на которое будут направлены бюджетные средства, проводится по просьбе ГУПС «Водоканал». Оно направлено на поиск новых источников водоснабжения Севастополя, – сообщил председатель комиссии Вячеслав Аксенов.