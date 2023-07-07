Работал в МФЦ по поддельному диплому

В мае 2022 года при трудоустройстве в ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе» 38-летний мужчина использовал подложный диплом о среднем профессиональном образовании техника-специалиста на свое имя. На самом деле, он в колледже не учился, а диплом купил в 2017 году у неустановленных лиц. После выявления этого факта «инженера» незамедлительно уволили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Впрочем, кроме увольнения мужчину ждала еще одна неприятность. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа». Дело будет слушаться в Нахимовском районном суде.