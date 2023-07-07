Озвучены предварительные итоги ЕГЭ

Рособрнадзор подвел всероссийские итоги ЕГЭ-2023. Стобалльников в этом году стало больше, но и нарушителей, которые пытались воспользоваться шпаргалкой, — тоже.

«По итогам обработки результатов основных дней экзамена в этом году 7 084 стобалльника. По 100 баллов по двум предметам получили 456 участников, по трем предметам – 17 участников», — сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Хорошо сдали русский, английский и литературу

Максимальные сто баллов в прошлом году получили 6 544 выпускника. Получается, что сейчас стобалльников стало на 540 человек больше. В этом году лучше всего школьники сдали русский язык — средний тестовый балл составил 68,43. На втором месте английский язык — 66,31, на третьем литература — 63,97, а на четвертом – информатика — 58,39.

«Русский язык, география и биология — это три предмета, где был значительный рост стобалльников. Химия — тоже значительный рост среднего тестового балла и количества стобалльников», — сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Кстати, в ДНР и ЛНР тоже есть стобалльники: четверо получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, по одному — на ЕГЭ по физике, обществознанию и литературе.

В этом году достойные результаты продемонстрировали севастопольцы: 17 выпускников сдали экзамены на максимальный балл (15 — в основной период, два — в досрочный). В Крыму высшие баллы у 38 человек — на 10 больше, чем в прошлом году.

Плохо сдали математику и биологию

Зато математику в этом году сдали хуже. На базовом уровне снизилось количество получивших оценку «5». По профильной математике — сократилось число стобалльников и высокобалльников, произошло снижение среднего тестового балла. Самый низкий средний тестовый балл по биологии — 50,87.

Впрочем, делать вывод, что выпускники этого года умнее, чем их предшественники, не совсем корректно. По словам А.Музаева, ежегодно в связи с переходом на новые образовательные стандарты меняется структура и содержание контрольно-измерительных материалов. Но меняется очень плавно, без резких скачков.

Удалили за шпаргалки

За основной период проведения ЕГЭ было удалено 969 участников за нарушение порядка проведения экзаменов. 390 человек попались на шпаргалках, 327 пользовались средствами связи. В 2022 году попытались списать ответы 739 человек.

За порядком на ЕГЭ, кроме общественных наблюдателей, которых в этом году было более 15 тысяч, следят видеокамеры и нейросети. Они фиксируют «метки» — подозрения на нарушения. Окончательное решение об удалении принимает человек.

Собирают замечания и предложения

Рособрнадзор до 15 августа принимает предложения и замечания по поводу ЕГЭ от самих участников экзамена, их родителей и учителей.

В ведомстве ждут идеи по поводу того, что еще можно усовершенствовать в едином госэкзамене, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной.

Предложения нужно отправить на электронную почту ege2023@obrnadzor.gov.ru.