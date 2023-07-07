Обвиняется в смерти сына по неосторожности

Отец, отметивший пьянкой три месяца со дня рождения наследника, и не заметил, как во сне придушил младенца.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности.

Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что вечером 19 апреля в квартире дома по ул.Горпищенко нетрезвый мужчина после празднования с друзьями дня рождения трехмесячного сына лег с ним на кровать и во сне придавил младенца, перекрыв ему доступ воздуха. Смерть ребенка заметили только на утро, когда мать собралась его кормить.

Следователями также установлено, что за несколько часов до трагедии в отсутствии матери нетрезвый отец уронил сына на пол, от чего последний получил тяжкие телесные повреждения.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления в суд.

Материалы в отношении матери, доверившей ребенка отцу в состоянии алкогольного опьянения, направлены в органы внутренних дел для дачи правовой оценки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ Ольга Постнова.