На клумбе площади Восставших — очередной хайтек

Что за ним происходило, все это время оставалось тайной за семью печатями. Севастопольцам было ясно одно — творящееся за забором полностью перечеркнет все, что было до того: уже никогда в июне на этом месте не зацветут так любимые горожанами коралловые розы, никто не вернет им пешеходные дорожки, по которым можно было запросто пересечь площадь от остановки «Первая горбольница» до противоположной стороны.

За последние полгода подрядчик, взявшийся за благоустройство площади, активно креативил. Казалось, самой невероятной его идеей была неудавшаяся попытка установить посреди площади искусственную иву с подсветкой, которая к счастью, долго не простояла.

К тому времени, еще не было известно, что настоящий сюрприз — впереди, и им станет кусочек хвойного бора, с елкой в центре, и массивными конструкциями для вертикального озеленения по сторонам. Сами благоустроители их назвали осьминогами.

Осьминоги были видны снаружи в те редкие моменты, когда ворота забора были приоткрыты. Но трудно было предположить, что в таком необлагороженном виде они предстанут в качестве окончательного варианта.

Между тем, так и вышло — на рыжеватых конструкциях просто расположили горшки с цветами, вероятно, в надежде, что само как-то зарастет.

Детали благоустройства рассмотреть пока сложно — например, не понятно назначение белых пятен на темной земле. Да и вообще хочется у кого-то спросить: что это такое?