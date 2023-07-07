Мужчина управлял автомобилем по женским правам
Жителю Севастополя вынесен приговор за использование заведомо поддельного водительского удостоверения.
Зимой прошлого года автомобиль, которым управлял мужчина, был остановлен инспекторами ДПС. На просьбу предъявить документы он передал сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение выданное в Москве в 2015 году.
Инспектор обратил внимание на слишком яркую расцветку документа и при помощи микроскопа тщательно его рассмотрел. Проверка по базе показала, что удостоверение принадлежит женщине.
Дело рассматривалось в Гагаринском районном суде Севастополя. Подсудимый свою вину отрицал, поясняя, что проходил обучение в автошколе и сдавал экзамены, но получать удостоверение в ГИБДД не стал, потому что в 2014 году там были огромные очереди. Он обратился за помощью в оформлении документов к знакомому. Тот съездил в Москву и вернулся с водительским удостоверением для своего товарища.
В том, что подпись на удостоверении выполнена не подсудимым, а иным лицом, ничего страшного нет, считал фигурант дела: «подписать такой документ можно любой подписью». И вообще, изъятое у него удостоверение изготовлено качественней, чем оригинал.
Допрошенные в судебном заседании инспекторы ГИБДД качество подделки также похвалили.
Несмотря на несогласие с самим фактом преступления, подсудимый давал последовательные показания об обстоятельствах использования заведомо подложного удостоверения и о нарушении порядка приобретения водительского удостоверения.
С назначенным наказанием — ограничение свободы на 10 месяцев — мужчина и его адвокат не согласились и уже подали апелляционную жалобу, сообщили в пресс-службе гагаринского районного суда Севастополя.
К слову, в установленном порядке водительское удостоверение севастополец все же получил.