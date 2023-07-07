Мужчина управлял автомобилем по женским правам

Зимой прошлого года автомобиль, которым управлял мужчина, был остановлен инспекторами ДПС. На просьбу предъявить документы он передал сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение выданное в Москве в 2015 году.

Инспектор обратил внимание на слишком яркую расцветку документа и при помощи микроскопа тщательно его рассмотрел. Проверка по базе показала, что удостоверение принадлежит женщине.

Дело рассматривалось в Гагаринском районном суде Севастополя. Подсудимый свою вину отрицал, поясняя, что проходил обучение в автошколе и сдавал экзамены, но получать удостоверение в ГИБДД не стал, потому что в 2014 году там были огромные очереди. Он обратился за помощью в оформлении документов к знакомому. Тот съездил в Москву и вернулся с водительским удостоверением для своего товарища.

В том, что подпись на удостоверении выполнена не подсудимым, а иным лицом, ничего страшного нет, считал фигурант дела: «подписать такой документ можно любой подписью». И вообще, изъятое у него удостоверение изготовлено качественней, чем оригинал.

Допрошенные в судебном заседании инспекторы ГИБДД качество подделки также похвалили.

Несмотря на несогласие с самим фактом преступления, подсудимый давал последовательные показания об обстоятельствах использования заведомо подложного удостоверения и о нарушении порядка приобретения водительского удостоверения.

С назначенным наказанием — ограничение свободы на 10 месяцев — мужчина и его адвокат не согласились и уже подали апелляционную жалобу, сообщили в пресс-службе гагаринского районного суда Севастополя.

К слову, в установленном порядке водительское удостоверение севастополец все же получил.