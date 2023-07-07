Медицина ожидания: попал к врачу — значит, еще не умер

Запись к терапевту в Севастополе открыта на две недели вперед. А если мест нет, то вас внесут в лист ожидания.

В городском парламенте директор департамента здравоохранения Виталий Денисов во время отчета о работе своего ведомства за 2022 год попытался объяснить логику современной медицинской помощи. Получилось не очень.

Депутат Роман Кияшко задал главе депздрава вопрос, тревожащий всех севастопольцев, о недоступности первичной медицинской помощи.

— Раньше можно было записаться на прием к любому врачу через сайт госуслуг. Было удобно, быстро, комфортно. К сожалению, сейчас это невозможно. Записаться можно только через колл-центр и то в лист ожидания. Прием к врачу может состояться через неделю, две, месяц... Через госулуги записывают только к терапевту, а терапевт направляет к узким специалистам. Возможно ли вернуть старую схему: запись к врачам разных специализаций через госуслуги? — спросил депутат.

Казалось бы, куда проще сказать: да или нет. Если возможно, то вернуть удобную для населения схему, если нет, объяснить, почему. В.Денисов начал издалека.

— Да, действительно через портал госуслуги есть возможность записаться к врачам 14 специальностей. Это программа реализуется вместе с Минздравом РФ и направлена на повышение доступности записи к врачам, — начал ответ чиновник.

Из его пояснений стало ясно, что в любом случае запись к терапевту открыта на ближайшие две недели, если же мест нет, то вас внесут в лист ожидания.

— Логика такая, врач-терапевт в соответствии с законом об основах охраны здоровья граждан — это самое главное лицо и он отвечает за все. И вот когда врач-терапевт осматривает пациента, изучает его, анализирует и если он видит, что ему нужна консультация кардиолога, эндокринолога, невролога или другого узкого специалиста, он отправляет пациента на консультацию, но консультирует участковый терапевт себя, себя он консультирует, — сообщил В.Денисов.

По его словам, в итоге какие бы рекомендации не дал консультант, а консультантов будет очень много.. отвечать за лечение все-равно придется участковому врачу-терапевту.

Он также уточнил, что у каждого узкого специалиста есть своя диспансерная группа, туда автоматически попадают граждане после выявляемости заболевания.

— Так вот, в рамках диспансерной группы врач знает каждого своего пациента. Каждые три месяца он их должен наблюдать. Такого пациента на прием приглашают медицинская сестра, врач или колл-центр. К нему на прием не записывают, к нему приглашают — это идеальная схема, но сегодня она работает не совсем идеально , — подытожил В.Денисов.

Одним словом, севастопольцам лучше не болеть, поскольку медицинской помощи можно и не дождаться.