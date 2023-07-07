Крымские футбольные клубы не участвуют в турнирах под эгидой РФС

Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

6 июня пресс-служба ФНЛ сообщила о том, что «Севастополь» и «Рубин» из Ялты сыграют в Леон — Второй лиге сезона-2023/24. Крымские клубы попали в группу 1 дивизиона Б.

«Крымские клубы выступают в любительском соревновании, которое проводит Футбольная национальная лига. Поэтому этот вопрос логично адресовать им. Про договоренности с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций — прим.ТАСС) о том, что РФС договорился с организацией, что крымские клубы будут играть в любительской лиге, я не знаю. Да, это не под эгидой РФС, это любительское соревнование, которое проводит ФНЛ», — сказал М.Митрофанов.

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.