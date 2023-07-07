Городской транспорт хотят сделать более привлекательным

Севастопольские транспортники решили преобразовать общественный транспорт города и заказали московской фирме для этого разработку брендбука — руководства по фирменному стилю.

Презентацию новой сине-зеленой раскраски троллейбусов и автобусов, а также формы для сотрудников общественного транспорта в соответствии с этим новым стилем провели в День города, 14 июня.

«Сегодня на площади Нахимова жители и гости города смогли увидеть транспортные средства и парадную форменную одежду транспорта Севастополя в новом фирменном стиле. Для общественного транспорта и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры нашего города компания ООО «Мегаполис ИТ» разработала брендбук», — сообщается в телеграм-канале «Транспорт Севастополя».

Форма и расцветка — это не все новшества. Анонсировано, что концептуальные изменения коснутся всего, что входит в сферу деятельности департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Незыблемый транспорт

Особо подчеркивается, что созданный брендбуком образ должен подчеркивать сильные стороны общественного транспорта, отображать его преимущества и характер, а также идеально вписываться в городское пространство.

Перед его созданием специалисты фирмы-подрядчика провели исследовательскую работу. Даже приехали в Севастополь, чтобы пообщаться с жителями, узнать их мнения и пожелания, погрузиться в историю и увидеть основные достопримечательности.

Московские исследователи спрашивали горожан, с чем у них ассоциируется город Севастополь. Самые распространенные ответы: Черноморский флот, Балаклава, Крымская война, Херсонес, Инкерман, героическая история, пляжи, уникальная природа. В результате обобщения получилось, что наиболее яркие черты, присущие городу и его населению — это незыблемость и упорство. Это и стало основой представленной транспортной дизайн-концепции.

О деталях ее обещают рассказывать понемногу, но регулярно. Новая публикация касается системы визуальной навигации для пассажиров.

В рамках внедрения фирменного стиля, у каждого вида общественного транспорта Севастополя будет своя собственная пиктограмма и цвет. Цветовое деление должно помогать с первого взгляда определять, где конкретно останавливается тот или иной пассажирский транспорт. Для этого городские маршруты обозначили зеленым, а пригородные — оранжевым цветом.