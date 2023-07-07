Два десантных корабля задействованы в работе Керченской переправы

В настоящее время корабли находятся на линии, сообщил ТАСС в пятницу, 7 июля, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

4 июля министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что при необходимости на Керченской переправе будут задействованы два десантных корабля, каждый из которых может перевозить по 40 автомобилей. Уточнялось, что данные меры принимаются в связи с возникновением заторов на Крымском мосту.

«Два БДК задействованы на Керченской паромной переправе на случай большого количества транспорта, а настоящий момент они уже находятся на линии», — сказал Н.Лукашенко.

Ранее он сообщал, что на круглосуточный режим работы на паромной переправе переведен дополнительный паром «Керченский-2».

Телеканал «Крым24» в репортаже из Керченского рыбного порта, где швартовался БДК, сообщил, что корабль будет перевозить легковые автомобили. А «Известия» пишут, что корабли поставят на перевоз большегрузов: «БДК совершает пробный рейс, заходит в акваторию Керчи, загруженный автомобилями «ГАЗель».

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Утром 3 июля была зафиксирована протяженная очередь из машин, по данным оперштаба Краснодарского края, она достигла 13 км.

По состоянию на вечер пятницы, 7 июля, по данным созданного для автотуристов телеграм-канале о дорожной ситуации на Крымском мосту «Главный мост», со стороны Кубани пробки на подъездах к мосту нет, со стороны Крыма в очереди ожидают порядка 260 автомобилей.