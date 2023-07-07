Доступ к сайтам с платными интим-услугами заблокирован

В Севастополе заблокировали два сайта с объявлениями об оказании платных интимных услуг. Незаконные интернет-ресурсы были обнаружены во время прокурорского мониторинга сети.

«Размещение таких сведений в свободном доступе является незаконным, поскольку занятие проституцией, получение дохода от такой деятельности, ее организация и вовлечение в занятие проституцией иных лиц влечет предусмотренную законом административную или уголовную ответственность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура направила в Балаклавский районный суд два иска, потребовав ограничить доступ к сайтам. Иски были удовлетворены, а незаконные ресурсы — оперативно заблокированы.