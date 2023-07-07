Больше половины укрытий на юге России не готовы к приему людей

Об этом в четверг в ходе выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Краснодаре заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов, сообщает ТАСС.

По словам полпреда, почти 54% защитных сооружений гражданской обороны в Южном федеральном округе не готовы к приему людей, также сохраняются недостатки в системе экстренного оповещения населения.

"В ходе проверок почти 54% или более 1,7 тысяч защитных сооружений гражданской обороны признаны не готовыми к приему граждан. Зафиксированы факты недостаточного формирования для решения задач гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских запасов", – сказал В.Устинов.

Чат-бот «Оборона Севастополя»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также присутствовал на этом совещании. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Правительство Севастополя уделяет большое внимание обеспечению антитеррористической защищенности жизненно важных объектов города. На заседаниях антитеррористической комиссии города Севастополя мы регулярно с коллегами рассматриваем актуальные вопросы о состоянии антитеррористической защищенности автомобильного, городского наземного электрического, морского и железнодорожного транспорта», – указал М.Развожаев.

Также он похвастался разработкой и запуском в работу чат-бота «Оборона Севастополя», размещенном в мессенджере Telegram, но умолчал о состоянии севастопольских бомбоубежищ, о неготовности которых постоянно в социальных сетях сообщают севастопольцы.