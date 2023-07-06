Задержаны три руководителя УФСИН по Крыму и Севастополю

В Симферополе по подозрению в коррупции задержаны и.о.начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1. Еще один высокопоставленный сотрудник — первый заместитель крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний задержан накануне в Санкт-Петербурге и будет этапирован в Симферополь.

По версии Следственного комитета, задержанные сотрудники УФСИН за взятку разрешили доставлять заключенным посылки из интернет-магазина без дополнительных проверок.

Всего в рамках уголовного дела проходят четыре фигуранта: директор интернет-магазина также будет привлечена к ответственности как взяткодатель.

«Установлено, что с 2022 года питерской фирмой на договорной основе ежедневно доставлялись посылки лицам, содержащимся в следственных изоляторах. Директор фирмы организовала интернет-магазин для выбора и покупки различного товара для нужд заключенных. Первый заместитель начальника УФСИН вместе с вышеуказанными подчиненными за покровительство фирмы получал от предпринимательницы взятки», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Высокопоставленным сотрудникам УФСИН полуострова вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Сейчас в их квартирах и на работе проводятся обыски. Противозаконную деятельность должностных лиц выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Задерживали подозреваемых при силовой поддержке Росгвардии.

«В настоящее время управлением по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из УФСБ устанавливаются иные участники преступной схемы и все обстоятельства совершенных коррупционных преступлений», — рассказали в Следкоме.