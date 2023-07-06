За подпорную стену на Адмирала Октябрьского наконец-то взялись

После многочисленных публикаций СМИ и обращений граждан городские власти осознали проблему — аварийное состояние участка подпорной стены вдоль спуска с площади Восставших по улице Адмирала Октябрьского с нечетной стороны.

«Севастопольская газета» обращалась в апреле в департамент городского хозяйства с информационным запросом на эту тему. В ответе говорилось, что о проблеме знают, но не могут приступить к ее решению из-за отсутствия финансирования.

В июне деньги нашлись, а техническое состояние стены попало в поле зрения и.о.заместителя губернатора Евгения Горлова. Утром 6 июля он самолично прибыл на объект и записал видео, которое выложил в своем телеграм-канале.

— Сейчас идет шурфироване, изыскания и определение участков, которые подвержены оползневому воздействию и которые повлияли на провал самой стены. По проходу ходить нельзя. Мы его перекроем, на выходные проход будет уже полностью закрыт, — говорит на видео Е.Горлов.

Он также анонсировал перекрытие части дорожного полотна из-за возникшего провала участка стены.

— Сверху сейчас ребята работают, изучают состав, из чего состоит данная подпорная стена. Вот уже вскрыли, что никакой связи арматурой между элементами нет, камни просто держатся на бетонном растворе. Соответственно, даже усилить ее мы не можем, — прокомментировал состояние подпорной стены Е.Горлов.

Проход по пешеходной лестнице уже перегорожен забором. Следующий шаг — перекрытие прохода по узенькому тротуарчику вдоль основания подпорной стены.

О каких-либо сроках выполнения работ пока не сообщается.