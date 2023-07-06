Участвующим в СВО военным пенсионерам повысят пенсию

Военные пенсионеры, которые заключили новые контракты с Минобороны, в том числе для участия в СВО, смогут получать повышенную пенсию.

Постановление об этом подписал премьер России Михаил Мишустин.

«Отдельные категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, в том числе для участия в специальной военной операции, после окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учётом нового стажа», — сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Уточняется, что речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников МВД, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля, ФСИН, а также прокурорских работников и следователей.

Чтобы получить пенсию в большем размере, таким военным пенсионерам после окончания контракта необходимо будет подать рапорт в свое ведомство.