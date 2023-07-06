Участники СВО получат все положенные льготы

Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова посетила Севастополь. Во время визита она заострила внимание на проблемах участников СВО, возникающих при получении положенных им льгот.

«Отдельные категории военных, например, ракетные войска морского базирования, не могут получить всех форм поддержки, положенных участникам СВО. То же самое касается и некоторых гражданских служащих, которые участвуют в выполнении боевых задач», — цитирует вице-спикера Госдумы пресс-служба севастопольского отделения партии «Единая Россия».

А.Кузнецова — заместитель главы рабочей группы Госдумы по вопросам СВО. Раз в месяц эта группа подает доклад президенту. По словам вице-спикера, в настоящее время уже разработана законодательная инициатива, которая позволит поменять статус таких гражданских служащих.

В ходе рабочей поездки политик посетила севастопольское отделение государственного фонда «Защитники Отечества» и госпиталь Черноморского флота.

Вопросы, которые ей задавали на встрече, были связаны с выплатами и реабилитацией после ранений.

«Вопросы, которые обозначили участники СВО, связаны с бюрократическими нестыковками, отсутствием документов, сложностями взаимодействия регионов. Военные, мобилизованные в Севастополе, не могут получить льготы, потому что зарегистрированы в других регионах. Возникают проблемы с устройством детей в школу, отправкой в лагерь», — сообщила А.Кузнецова.

По ее словам, по инициативе «Единой России» в госпиталях будут проводить приемы юристы, которые будут помогать военнослужащим. В Севастополе такая работа только началась.

«Некоторые вопросы решаются буквально одним звонком: у нас очень хорошее взаимодействие с Министерством обороны. Для решения других вопросов требуется сформировать системные механизмы», — подчеркнула А.Кузнецова.