Терапевтов и педиатров не хватает на 58 первичных участках

По его словам, постоянно не укомплектованы 58-60 участков первичного звена. Из них 25 участков — терапевтические, 21 участок — педиатрический и 12 общеврачебной практики.

В.Денисов также отметил, что прием на неукомплектованных специалистами участках ведут действующие врачи, работая дополнительно на четверть или половину ставки.

В среднем нагрузка на каждого врача должна составлять 1700 человек, фактически же этот показатель составляет более 2 тысяч и даже более 3 тысяч человек.

Отвечая на вопрос об отраслевом кадровом дефиците, В.Денисов сказал, что эту проблему в депздраве пытаются решить методом взаимодействия с частными медучреждениями по определенным врачебным специальностям. Речь идет о партнерстве с 23 частными медицинскими организациями, которым размещают задания в рамках системы ОМС. Это, в частности, касается акушеров, гинекологов, кардиологов.

— Первая больница активно направляет в частные клиники к кардиологам, неврологам. Детская больница у нас направляет к гематологу, — ответил на вопрос глава департамента.