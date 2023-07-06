Сплели сто маскировочных сетей для СВО

Волонтеры-энтузиасты решили объединиться в апреле 2022 года, чтобы поддержать раненых в госпитале и своих знакомых — участников спецоперации. На передовую они отправляли тепловизоры, тактические аптечки, запчасти для автомобилей, блиндажные печи, теплые вещи, продукты. А через полгода — начали плести маскировочные сети. Коллектив у них маленький — основной актив всего восемь человек, но помощь защитникам волонтеры уже оказали огромную.

«В течение учебного года нам активно помогали школы — в том числе №40, №54, №11. Дети писали письма, приносили продукты — чай, кофе, шоколад. Сейчас начались каникулы и стало сложней. Да, людей у нас немного, но каждый уникален по-своему. Есть у нас необыкновенная пара пенсионеров Ольга и Юрий, они плетут сети. Почти каждый день с района парка Победы приезжают на Кожанова, делают все с любовью, очень аккуратно. Как-то Юрий сломал руку и все равно продолжал ходить и помогать», — рассказала руководитель движения Марина Петрова.

На маскировочные сети спрос огромный, поэтому волонтеры плетут их почти каждый день. Собираются в штабе на ул.Кожанова, 6, в основном, по вечерам, так как многие работают. Потом сети обязательно красят — сначала марганцовкой, а потом уже подбирают нужные цвета. Воины говорят, что маскировочные сети у волонтеров получаются замечательными.

По словам М.Петровой, помощь каждого человека — неоценима. Севастопольский предприниматель Юрий (так совпало, что у двух мужчин-волонтеров одинаковые имена) снабжает бойцов СВО через волонтерское движение свежими овощами и фруктами. Зимой он мешками привозил яблоки, лимоны, киви, гранаты, чеснок, а весной- огурцы, помидоры и редиску. А для изготовления сухих супов он опять-таки мешками поставляет капусту, морковь и картофель. Иногда вес такой гуманитарной помощи только за один привоз достигает 400 килограммов.

Еще одно из направлений деятельности движения — пошив эвакуационных строп и носилок для раненых. Это сложная работа, требующая много терпения, внимания и аккуратности. Делать носилки сможет далеко не каждый человек и швеям здесь всегда рады.

Волонтер Любовь работала фельдшером на «скорой помощи». По ее словам, раненым очень важна помощь в первые минуты. Покупать носилки дорого — они стоят около 2,5 тысяч рублей за штуку. А себестоимость носилок собственного изготовления — 500-600 рублей. Чтобы прошить один комплект носилок нужно сделать на производственной швейной машинке почти пять тысяч стежков, что занимает примерно восемь часов.

А еще «Севастопольцы воинам Z» придумали специальную акцию «Среда для того парня».

«В 1945 году фраза «для того парня» имела тот смысл, что семья на обед оставляла порцию еды для солдата, возвращавшегося с войны через города и деревни в свой родной дом. Его нужно было накормить и отправить дом и каждый готов был поделиться последним. Я не знаю и, вероятнее всего, никогда не узнаю имя «того парня», у кого в нужный момент в руках окажется тот тепловизор, тот турникет, та маскировочная сеть ,те носилки или тот кусочек хлеба или то сочное яблоко или что-то ещё, что спасет ему жизнь, а мне он стоит чашки чая или кофе, завтрака или обеда», — говорит М.Петрова.

За помощью к волонтерам обращаются порядка 20 подразделений — снайперы, разведчики, штурмовики. Но и волонтерскому движению всегда нужна помощь неравнодушных людей — рабочие руки, гуманитарная помощь, пусть небольшие, но очень важные суммы денег.

Найти волонтеров можно на улице ул.Кожанова, 6 с 15.00 до 20.00. Или можно позвонить Марине Петровой по телефону: +7(978) 747-19-68.