Слесари севастопольского водоканала вошли в число лучших в стране

Владимир Пеньковский и Артур Масенков участвовали во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». На мероприятие, которое проходило в Самаре, приехали участники из 28 регионов России, включая ЛНР.

В номинации «Слесари аварийно-восстановительных работ» конкурсанты сдавали теорию и практику. В теоретической части они ответили на 20 вопросов о ремонте сетей водоснабжения и водоотведения, действий во время устранения аварий. В практической — собирали на скорость водомерный узел. Также участники конкурса демонстрировали соблюдение технологии производства работ и норм безопасности. Участники из Севастополя В.Пеньковский и А.Масенков прошли эти испытания достойно.

Инициатор мероприятия — Министерство труда и социальной защиты РФ. Главная цель — поднять престиж рабочих профессий. Кстати, сегодня слесарь аварийно-восстановительных работ входит в ТОП-50 профессий в России.

Победителем конкурса стал слесарь из Якутии. Ему достался денежный приз в 300 тысяч рублей. Второе и третье места у работников ЖКХ из Санкт-Петербурга и Нижегородской области.