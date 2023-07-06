Севастопольское здравоохранение сосредоточено на оказании бесплатной медпомощи

Никаких изменений в рамках получения бесплатной медицинской помощи в ближайшее время в городских учреждениях здравоохранения не предвидится: все расходы заложены в трехлетний бюджет.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов 6 июля на заседании Законодательного собрания города, отвечая на вопрос депутата Елены Глотовой.

- Минздрав анонсировал ряд нововведений, в частности с 1 сентября разграничивается предоставление платной и бесплатной медпомощи. Упрощается деятельность более 10 должностей медработников, включая участковых врачей. Согласно новых правил, если пациент сам обращается за медпомощью, то она ему будет оказываться платно. Расскажите об этих нововведениях. В каких случаях помощь будет оказываться бесплатно, в каких — платно и как мы будем жить без участковых терапевтов? – поинтересовалась Е.Глотова.

Директор депздрава не стал углубляться в детали и ответил весьма лаконично.

- Что касается платной и бесплатной помощи. Я ориентируются на программы государственной гарантии. Она у нас сформирована на трехлетний период до 2025 года, – сказал чиновник.

По его словам, никаких изменений в рамках получения бесплатной медпомощи не будет, потому что уже заложен трехлетний бюджет, который предусматривает оказание всех видов медицинской помощи в полном объеме.

- Как я вижу, если пациент хочет других условий или другого врача, он может обратиться в платную клинику. Платных клиник в городе очень много, более 234, поэтому куда обратиться на платной основе у нас есть. А наше государственное здравоохранение будет сосредоточено на выполнение программ государственных гарантий по бесплатному оказанию медицинской помощи, – заверил В.Денисов.

Новые правила оказания платных медицинских услуг

Правительство РФ утвердило новые правила оказания платных медицинских услуг, которые начнут применяться с 1 сентября 2023 года и прекратят свое действие 1 сентября 2026 года.

Новые правила оказания платных медицинских услуг четко разграничивают платные медуслуги и бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в рамках программы госгарантий, чтобы не происходило подмены.

Правила одинаковы для всех медучреждения независимо от формы собственности. Так бесплатно каждому застрахованному по линии ОМС положено обслуживание в поликлинике, а также лечение в стационаре, включая высокотехнологическую помощь, оказание паллиативной и скорой медпомощи.

Медицинские организации государственной собственности имеют право оказывать пациенту платную медпомощь, если тот самостоятельно за ней обратился и заключил соответствующий договор.

Например, сдать анализы, пройти инструментальную, диагностическое обследование, получить медпомощь узкого специалиста в поликлинике пациент может лишь по направлению врача. Но если такого направления нет, то все виды диагностических и лечебных процедур, осуществляемых по личной инициативе человека и при отсутствии медпоказаний, оплачиваются пациентом из своего кармана. Возможно, пациент захочет лечиться в более комфортных условиях, со специальным режимом обслуживания и питания, принимать иностранные аналоги медицинских препаратов, прописанных доктором, но не закупаемых больницей по системе ОМС, тогда он также может воспользоваться платной медицинской услугой.

При этом медорганизация должна довести до сведения пациента информацию о сроках ожидания бесплатной медпомощи, а также предоставить пациенту возможность выбора между платной и бесплатной медициной и заключить с ним договор.

По данным Минздрава РФ больше половины платных медицинских услуг в России приходится на амбулаторный сегмент. В общем объеме оказанной за счет средств граждан медпомощи их доля в 2021 году достигала 58,9%. В прошлом году объем платных медицинских услуг, по данным Росстата, достиг 1,2 трлн руб. За два года прирост составил 36%. Пациенты, получающие платные медицинские услуги, в среднем потратили в 2022 году около восьми тысяч рублей.