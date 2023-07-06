Роскосмос следит за хорой Херсонеса

Российское космическое агентство опубликовало снимок космического аппарата «Ресурс-П», на котором запечатлен Древний город Херсонес Таврический и его хора — одноименный историко-архитектурный музей-заповедник и российский объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Херсонес был основан около 400 лет до н.э. как древнегреческая колония. Хора — его сельскохозяйственная территория, равномерно распределенная на наделы, является структурной частью античных полисов. Руины самого полиса, где принимал крещение князь Владимир в 988 году, располагаются в верхней части снимка под в зоне под цифрой 1, справа от него видна Южная бухта Севастополя.

Раскопки здесь ведутся с начала XIX века, исследовано более 10 гектаров застройки всех эпох существования города (греческий, римский, византийский). Херсонесское городище — самый большой музеефицированный археологический памятник на территории России и единственный античный полис Северного Причерноморья.