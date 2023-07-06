Психологи и сексологи в Севастополе есть, но работают по графику

В городе открыто пять кабинетов медико-психологической помощи. Четыре — в многопрофильных больницах и один — в психиатрической клинике.

Об этом 6 июня сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов, отчитываясь перед депутатами на заседании Законодательного собрания.

— В четырех многопрофильных больницах открыты кабинеты. У нас там работают психологи по графику. И один кабинет медико-психологической помощи — это уже специализированная помощь — работает на базе психиатрической больницы уже сегодня, — отметил В.Денисов.

Странно хихикнув, он добавил, что и «сексологи тоже на базе психиатрической больницы есть у Ларисы Степановны». По всей видимости чиновник имел в виду главного врача севастопольской городской психиатрической больницы Ларису Касьянову.

Согласно приказа Минздрава России с 1 июля 2023 года во всех поликлиниках страны должны открыться кабинеты психологической помощи гражданам по системе ОМС.

Кабинет медико-психологической помощи должен проводить клинико-психологические исследования, консультировать пациентов и членов их семей по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием или стрессовой ситуацией.

Кроме этого приказ регулирует и деятельность врачей-сексологов: такие специалисты должны появиться в психоневрологических диспансерах. Врачи будут оказывать помощь в том числе при «расстройствах половой ориентации и половой идентификации».