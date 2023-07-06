Проверили укомплектованность маломерных судов

Судовладельцев будут штрафовать за небрежное отношение к флагу РФ.

Во время рейда в акватории Балаклавской бухты инспекторы Госинспекции по маломерным судам обнаружили, что государственный символ на многих катерах и яхтах выглядит потрепанно.

«Он потрепан, выцвел, больше напоминает лоскутное одеяло из непонятных кусков – сказать просто – не имеет подобающий вид. За это мы тоже накладываем штрафные санкции», — заявил старший государственный инспектор ГИМС Главного управления МЧС России по Севастополю Сергей Баринов.

Кроме того, большинство судовладельцев не смогли предъявить инспекторам судовые билеты.

Зато с укомплектованностью маломерных судов необходимым инвентарем, то есть спасательными жилетами, ракетницами, веслами, ситуация обстоит нормально. За отсутствие инвентаря такие штрафы, что намного выгоднее укомплектовать судно заранее.

Проверили инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и пляжи побережья. С отдыхающими они провели профилактические беседы на тему соблюдения правил безопасности на воде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, с начала года зафиксировано четыре происшествия на водных объектах, спасены пять человек. Два человека погибли.