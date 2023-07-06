Помогут туристической отрасли Крыма и Севастополя

Правительство РФ выделяет свыше 2,5 млрд рублей на сохранение туристического потенциала Крыма и Севастополя. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 6 июля.

«Организации и индивидуальные предприниматели сферы туризма этих российских субъектов испытывают значительные трудности из-за логистики. Мы эту тему подробно обсуждали на совещании у президента совсем недавно, и глава государства поручил поддержать отрасль», — заявил М.Мишустин.

Деньги предназначены для единовременной выплаты работникам более 3,5 тысяч компаний. Но при условии: если в течение 12 месяцев — с октября прошлого года — у них сохраняется занятость не менее 80%.

Деньги выделены из резервного фонда правительства РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку туристическому бизнесу Крыма и Севастополя в 2023 году в размере 2 млрд рублей. Такую же сумму эти регионы получали и в 2022 году.